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17 yaşındaki çocuk üvey ağabeyinin istismarına uğradı, annesi olayı sakladı

Zonguldak'ta 28 yaşındaki üvey ağabeyi G.K.'nın cinsel istismarına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hamile kaldı. Olay, annesinin evde doğum yaptırdığı çocuğun kanaması durmayınca kaldırıldığı hastanede ortaya çıktı.
 10 Mart 2021 08:12
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17 yaşındaki çocuk üvey ağabeyinin istismarına uğradı, annesi olayı sakladı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan S.K., geçen yıl 24 Şubat'ta evde yaptırılan doğum sonrası kanaması durmayınca annesi H.K. ve ağabeyi G.K. tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doğum yapan S.K., polise verdiği ifadesinde başından geçenleri anlattı.

İfadesinde annelerinin bir, babalarının ise ayrı olduğu ağabeyi S.K.'nin kendisine evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen S.K., annesinin durumu öğrendiğinde üzüldüğünü ve ağladığını söyledi.

S.K.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda ise ruhsal yönden kendini savunamayacak durumda olduğu ve mevcut zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılabileceği, ancak vereceği ifadelere ana hatları ve kuvvetli delillerle desteklendiği takdirde itibar edilebileceği belirtildi. Alınan DNA raporunda ise bebeğin S.K. isimli ağabeyinden değil, diğer ağabeyi G.K.'den olduğu anlaşıldı.

Resmederek anlattıkları cinsel istismar iddiasında anne ve üvey babaya tahliye

Gözaltına alınan G.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamenin ardından tutuklu sanık G.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, tutuksuz sanık S.K. hakkında ise 23 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne H.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. S.K. ise doğumun ardından bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

İstismarı pedagog eşliğinde anlattı

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık G.K., tutuksuz sanıklar S.K. ve anne H.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. S.K. ise pedagog eşliğinde özel odadan kamera sistemiyle davaya katıldı.

Pedagogun sorularını cevaplayarak ifadesi alınan S.K. Neden burada olduğunu biliyor musun?" sorusuna, "Ağabeylerimin yaptığı şeyler için"

diye cevap verdi. Ağabeyleri S.K. ve G.K.'nın değişik tarihlerde cinsel istismarına maruz kaldığını anlatan S.K., "Evde kardeşlerim varken annem markete gittiğinde G.K. kapıyı çaldı. Açmayınca camdan atladı, içeri girdi. Biz G.K. ile yatak odasında kaldık. Uygunsuz yerlerimi ellemesine izin vermeyince bana bağırdı. Üstümü çıkardı. Ben yapma dedim. Bunu her gün yapıyordu. Cinsel istismarda bulundu. Anneme G.K.'nın bir şey yaptığını söylemedim. Kardeşim S.'ye söyledim. Sonra benim midem bulandı. Makasla bebeğimi almak için G.K. karnımı kesmek istedi. Bunu doğum sancısı olunca yaptı. Hamile olduğumu bir tek babam bilmiyordu" dedi.

S.K., diğer ağabeyi S.K.'nin da G.K.'nin yaptığı şeylerin aynısını yaptığını ifade etti. Mahkeme başkanının diğer ifadeleriyle duruşmadaki ifadeleri arasındaki çelişkiyi sorduğu S.K., Ağabeylerimden korktuğum için ifadelerim öyle oldu" diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmedi

Tutuklu sanık G.K. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek,

"Böyle bir şey olmadı kesinlikle. Ben burada değildim o tarihte"

dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının,

"O zaman çocuk senden nasıl oldu?"

sorusunu cevaplayan G.K.,

"Ben geldiğimde mağdur 7 aylık hamileydi. Ben böyle bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum"

dedi.

Tutuksuz sanık S.K. de,

"Ben böyle bir şey yapmadım kesinlikle. Ben evlerine de gitmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum"

diye konuştu. Anne H.K. ise kızının beyanlarına bir diyeceği olmadığını ifade ederek,

"Kızımı ilk kirleten sanık S.K.'dir"

şeklinde konuştu.

Duruşma, sanıklardan G.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için ertelendi.
DHA
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