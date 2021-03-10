1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomik Reform Paketi cuma günü açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iş dünyasının merakla beklediği Ekonomik Reform Paketi'ni cuma günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kamuoyuna açıklayacak.
 10 Mart 2021 08:15
+Aa- Yazdır
Ekonomik Reform Paketi cuma günü açıklanıyor

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek olan Erdoğan'ın açıklayacağı pakette mali disipline öncelik verilecek. Kamuda tasarruf vurgusunun ön plana çıktığı pakete göre başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları, mecburi haller ve öncelikli projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapamayacak.

ÖZEL OLARAK İSTANBUL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan Ekonomik Reform Paketi, açıklanıyor. İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmalar ışığında açıklanacak reform paketi toplantısında Erdoğan, uluslararası yatırımcılara Türkiye daveti yapacak. Pakette son dönemde ekonomi yönetiminin sık sık tekrarladığı mali disiplin vurgusu öne çıkacak. Bu kapsamda pakette kısa, orta ve uzun vadede mali disiplini güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına dönük hedefler yer alacak.

ACİLİYET ŞARTI

Reform paketiyle başta bakanlıklar ve kamu kurumları olmak üzere harcamalarda israftan kaçınılması, ödeneklerin etkili ve yerinde kullanılması sağlanacak. Paketle birlikte kurumlar, acil ve zaruri durumlarla projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapmaması için yakından takip edilecek. Kamu harcamaları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda izlenecek. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlamak için belli periyotlarla harcama gözden geçirmeleri yapılacak.

VERİMSİZ HARCAMA

Bu sayede verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu ödeneklerin öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak. Kamu yatırımlarında tasarruf sağlamak amacıyla kamu ihale ve sözleşme süreçleri tamamen yenilenecek. Böylece ihale süreçlerinin iyileştirilmesi, rekabetin arttırılması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avrupa Türk balığına göz dikti! Talep yüzde 50 arttı
10 Mart 2021 10:11		 TUİK işsizlik verilerini açıkladı... İşsizlik düşüşte
10 Mart 2021 10:03
Kurulu güçte payı yüzde 10'a yaklaştı: Rüzgarda gücümüz artıyor
10 Mart 2021 07:25		 Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu
09 Mart 2021 23:32
Fitch'ten Türkiye'de enflasyonun azalacağı tahmini
09 Mart 2021 19:52		 Tarım ve Orman Bakanlığından kadın üreticilere pozitif ayrımcılık
09 Mart 2021 12:55
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
09 Mart 2021 11:59		 Bakan Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği modeliyle sağlanan başarıyı anlattı
09 Mart 2021 11:41
Kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik için 'etkin izleme' adımları güçlendiriliyor
09 Mart 2021 10:54		 Anadolujet'ten yüzde 30 indirimli uçak bileti
09 Mart 2021 08:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Danıştay, ilçe değişikliği için halk oylaması yapan mahallelinin talebini haklı buldu10:18 - Doğu Karadeniz'de 125 'taşkın erken uyarı istasyonu' kurulacak10:16 - Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısı10:15 - Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı10:13 - Yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor10:11 - Avrupa Türk balığına göz dikti! Talep yüzde 50 arttı
10:08 - MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı10:08 - İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz10:05 - AÖF ara sınav tarihleri açıklandı10:03 - TUİK işsizlik verilerini açıkladı... İşsizlik düşüşte10:02 - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı10:01 - Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi
09:52 - Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı09:49 - Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil09:45 - Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması09:44 - Ziraat Bankası 230 personel alacak09:40 - Dolar güne yükselişle başladı
09:37 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Ziraat Bankası 230 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
Kapatma davası beklenmeyecek
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Ödünç vekille hülleye son
Ekonomik Reform Paketi cuma günü açıklanıyor
Okullar bütün yaz açık olacak
Papa ziyaretinde harita rezaleti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
afgan tazısı 2
şaşı bak şaşır 1
Sofra tuzu 2
istiklal marşı yılı 2
papağan 1
pazartesi diyete başlamak 2
Zökem 1
protein 1
8 mart dünya kadınlar günü 2
mert hakan yandaş 2
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam