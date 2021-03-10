Yargıda kadın gücü arttı

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: 2010 yılında 2 bin 664 olan kadın hakim- savcı sayısı 2020 yılında 7 bin 871'e yükseldi. 10 yıllık süre içerisinde 5 bin 207 kadın daha yargı görevine dahil oldu. Rapora göre Türkiye genelinde 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile hakim- savcıların yüzde 36,2'ü kadın, yüzde 63,8'inin erkek olduğu belirlendi. Raporda, Türkiye genelinde 2010 yılında erkek hakim-savcı oranı yüzde 77,2 iken kadın hakim-savcı oranı yüzde 22,8 olarak belirlendi. Yani 9 bin 27 erkek hakim-savcı görev yaparken 2 bin 664 kadın hakim- savcı görev yapıyordu.

10 yıllık süreç sonunda ise yani 2020 Aralık aynıda alınan son verilerde ise erkek savcı-hakim oranı yüzde 13,2 düşüş yaşarken, kadın hakim-savcı oranı 13,4 artış gösterdi. Yani 2020 Aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde görev yapan kadın hakim-savcı sayısı 2 bin 664'ten 7 bin 871'e yükseldi. 2010 ile 2020 arasında 5 bin 207 kadın daha hakim savcılık görevine dahil olmuş oldu. Son verilere göre şuanda Türkiye'de görev alan erkek hakim-savcı sayısı 13 bin 901 iken, kadın hakim-savcı sayısı ise 7 bin 871 oldu.