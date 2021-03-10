Kritik verilerde yükseliş trendi

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Koronavirüsle mücadelede yerinden kararla Kontrollü normalleşme döneminin başladığı 1 Mart'tan bu yana geçen sürede açıklanan veriler, ağır hasta sayısı, hastalarda zatürre oranı, servislerde yatak ve ventilatör doluluk oranlarında ibrenin yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye Kovid-19 Hasta Tablosu'na göre, yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart tarihinde ağır hasta sayısı bin 191'den bin 215'e yükselirken, ağır hasta sayısındaki artış sürerek 8 Mart itibarıyla bin 239'a çıktı. Ağır hasta sayısındaki artışın yanı sıra hastalarda görülen zatürre oranında da bir önceki haftaya göre artış dikkati çekti. Hastalarda zatürre görülme oranı da 3.6'dan 3.8'e çıkarken 1-7 Mart arasında yüzde 49.1 olan haftalık yatak doluluk oranı 8 Mart itibarıyla yüzde 51.5'e, ventilatör doluluk oranı da 28.3'ten 31'e yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı, servislerde yatak ve ventilatör doluluk oranlarında ibre yükselişe geçerken, bir önceki haftaya göre yoğun bakım doluluk oranı ise kısmen geriledi. 1-7 Mart arası 63.2 olan yoğun bakım doluluk oranı bu hafta 62.4'e indi.

Vakalar da artıyor

Vaka sayılarında da artış sürüyor. 1 Mart tarihinde 9 bin 891 olan vaka sayısı, 2 Mart'ta 11 bin 837, 3 Mart'ta 11 bin 520, 4 Mart'ta 11 bin 322, 5 Mart'ta 11 bin 302, 6 Mart'ta 11 bin 770, 7 Mart'ta 11 bin 187, 8 Mart'ta ise 13 bin 215 olarak tabloya yansıdı.

Vaka sayılarındaki artış, vatandaşın kontrollü sosyal yaşama geçişten önceki kurallara uymaması ve bulaş oranı yüksek mutasyonlu virüse bağlanırken, sözkonusu verilerin henüz yeni dönemdeki tabloyu tam yansıtmadığı, önümüzdeki günlere ilişkin verilerin durumu daha net görmemizi sağlayacağı ifade edildi.

İstanbul'da Karadeniz etkisi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 100 bin nüfusa göre haftalık vaka sayısını gösteren son tabloda, İstanbul'da bir hafta önce 89.90 olan vaka sayısının, 1-7 Mart haftası 111,57'e yükseldiği bilgisi yer almıştı. Bu yükselişle şu anda yüksek risk kategorisinde bulunan İstanbul'un, çok yüksek riskli iller kategorisine geçme olasılığı gündeme gelirken, megakentteki vaka artışının ardında Karadeniz'in etkisinin olabileceği belirtiliyor. Vaka sayısında birbiriyle yarışan Karadeniz illerinden, İstanbul'a geçişlerin, salgın nedeniyle önce memleketlerine gidip, şimdi megakente dönenlerin bu artışta önemli rol oynadığı kaydediliyor.

Günlük vaka 14 bine dayandı

Türkiye'de dün 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişihayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; hasta sayısı 801 oldu, 8 bin 639 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi. Test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı bin 289 oldu.