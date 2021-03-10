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Başkent'te ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı
 10 Mart 2021 09:01
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Başkent'te ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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