Üçüncü kattan düşen hamile kadın yaşamını yitirdi, bebeği kurtarıldı

ÖSYM, SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMALIDIR Sınav görevli ücretlerinde örnek gösterdiğimiz ÖSYM, ücretleri düşürmüş ve bunu neye göre yaptığını açıklamamıştır.