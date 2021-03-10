Memleket Hareketi Nisan'da partileşecek
|10 Mart 2021 09:00
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre:
İnce'nin kuracağı partinin tüzük çalışmaları bitti, programda ise son rötuşlar yapılıyor. Edinilen bilgiye göre partide genel başkan ve cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından seçilmesi öngürülüyor.
Aday listelerinde bir kadın, bir erkek şeklinde "fermuar sistemi" uygulanacak. Önseçim ve kurultayda çarşaf liste esas olacak. Önemli siyasi kararlar bütün üyelerin katılımıyla yapılacak parti referandumuyla alınacak. İlde oturmayan kişi, o ilin başkanı olamayacak.
Partinin genel merkezindeki hazırlıklar da sürüyor. Ankara'da Çetin Emeç Bulvarı'nda kiralanan binanın tadilatı 1 Nisan'da bitecek. Tadilatın tamamlanmasıyla, kuruluş için gün sayılacak. İnce ile birlikte hareket eden isimler, "23 Nisan'dan önceparti hukuken kurulmuş olacak" dedi.
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