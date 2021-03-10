1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Papa ziyaretinde harita rezaleti!

Papa Françesko'nun tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor.
 10 Mart 2021 09:11
+Aa- Yazdır
Papa ziyaretinde harita rezaleti!

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko'nun pazartesi günü sonra eren tarihi Irak ziyaretinin yankıları sürüyor. Papa'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ziyaretinde Erbil'in büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

İLAHİLERLE KARŞILANDI

Bağdat'taki temaslarının ardından cumartesi günü Necef'te Iraklı Şiilerin lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelen Papa Françesko, pazar günü de IKBY'nin başkenti Erbil'e geçti. Papa, Erbil Uluslararası havalimanında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve dini temsilciler tarafından karşılandı. Törende yöresel kıyafet giyen çocuklar, seslendirdikleri ilahiler eşliğinde Papa'yı zeytin dalları, yeşil yapraklar ve çiçeklerle karşıladı.

PULLARI BARZANİLER TANITTI

IKBY İletişim Bakanlığı, ziyaretin anısına 6 adet hatıra pulu bastırdı. Barzani ailesi de bizzat pulların tanıtımını Papa Françesko'ya yaptı. Ancak pullardan birinde Türkiye'nin büyük tepkisini çekecek bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. Papa Françesko figürünün yer aldığı pulun arka fonunda görülen haritaya, Türkiye'nin birçok doğu ve güneydoğu ili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne dahil edilerek sözde 'Büyük Kürdistan' propagandası yapıldı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın pazartesi sona eren ziyaretini Irak'a ve halkına yönelik bir sevgi gösterisi olarak nitelemişti.

BIDEN, PAPA'NIN ZİYARETİNİ ÖVDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Françesko'nun Irak'ı ziyaretinin "tüm dünya için umut sembolü" olduğunu belirtti. Biden, Papa'nın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın Irak'a ilk kez gitmesinin "tarihi" ve "memnuniyetle karşılanan" bir durum olduğunun altını çizerek, "Bu ziyaret Papa Françesko'nun kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür" değerlendirmesini yaptı.

Biden açıklamasında, Papa'nın Irak'ta kutsal mekanları ziyaret ettiğini ve Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile görüştüğünü de hatırlattı. Papa'nın, birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü DEAŞ'ın pençesindeki Musul'da ayin yaptığına işaret eden Biden, "Bütün bunlar, tüm dünya için umut sembolüdür" değerlendirmesinde bulundu. Biden açıklamasında, "Papa'ya dini hoşgörüyü, insanlığın ortak bağlarını ve dinler arası anlayışı yüceltmek için bağlılığından dolayı hayranlığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Memleket Hareketi Nisan'da partileşecek
10 Mart 2021 09:00		 Fransa'dan PKK'ya hastane
10 Mart 2021 08:15
Yunan ordusundan sıkıyönetim rejimi
10 Mart 2021 07:55		 Kapatma davası beklenmeyecek
10 Mart 2021 07:40
Ödünç vekille hülleye son
10 Mart 2021 07:20		 Ankara Emniyeti: O görüntüler geçen yıla ait
10 Mart 2021 07:16
Dokunulmazlıkta AB standardı
10 Mart 2021 06:15		 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
10 Mart 2021 02:09
Jandarma Genel Komutanlığı Madalya ve Nakdi Ödül Yönetmeliği
10 Mart 2021 02:06		 İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'
10 Mart 2021 00:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Danıştay, ilçe değişikliği için halk oylaması yapan mahallelinin talebini haklı buldu10:18 - Doğu Karadeniz'de 125 'taşkın erken uyarı istasyonu' kurulacak10:16 - Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısı10:15 - Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı10:13 - Yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor10:11 - Avrupa Türk balığına göz dikti! Talep yüzde 50 arttı
10:08 - MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı10:08 - İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz10:05 - AÖF ara sınav tarihleri açıklandı10:03 - TUİK işsizlik verilerini açıkladı... İşsizlik düşüşte10:02 - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı10:01 - Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi
09:52 - Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı09:49 - Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil09:45 - Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması09:44 - Ziraat Bankası 230 personel alacak09:40 - Dolar güne yükselişle başladı
09:37 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Ziraat Bankası 230 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
Kapatma davası beklenmeyecek
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Ödünç vekille hülleye son
Ekonomik Reform Paketi cuma günü açıklanıyor
Okullar bütün yaz açık olacak
Papa ziyaretinde harita rezaleti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oy zarfına para koymak 1
idal 1
damacana 2
coğrafya kaderdir 2
Yapay et 1
çabana sağlık 1
para 2
şaşı bak şaşır 1
Mavi 1
vakanüvis 1
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam