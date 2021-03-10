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Mide bulandıran olay! DNA testiyle ortaya çıktı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, evli olan öz kızı H.A.'ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu ve kızının 2 yaşındaki çocuğunun babası olduğu DNA testiyle belirlenen Ercan K. (64), 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 10 Mart 2021 09:15
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Mide bulandıran olay! DNA testiyle ortaya çıktı

Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilik yaparak geçimini sağlayan Ercan K.'nın 5 çocuğundan biri olan Ö.K. (17), geçen 3 Ağustos akşamı inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti, bir daha geri dönmedi. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan baba, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yardım çağırısında bulundu. Ö.K., 64 gün sonra Tekeler Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki başka bir mahallede kaldığı evde jandarma tarafından bulundu.

'BABASININ TACİZ ETMESİNDEN KORKUP KAÇMIŞ'

Ö.K. ifadesinde, evli olan ablası H.A.'ya öz babası Ercan K.'nın cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisine de saldırabileceğini düşündüğü için evden kaçtığını söyledi. Jandarma, babayı gözaltına aldı. İfadesine başvurulan H.A. ise babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu doğruladı. Ercan K. tutuklanırken, Ö.K. ise devlet korumasına alındı.

Tutuklu Ercan K. hakkında hazırlanan iddianame Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Ercan K.'nın öz kızına 2017 yılının Ağustos ayında "Sen bunu kimseye söylemeyeceksin, bunlar aramızda kalacak" diyerek, uyku ilacı verdiği ve tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. 6 ay sonra H.A.'nın hamile olduğunun ortaya çıktığı, karnı şişen genç kadının olayı çevredekilerden saklamaya çalıştığı, doğum yaptıktan sonra da cinsel saldırıya uğradığı anlatıldı. H.A.'nın 2 yaşındaki çocuğuna yapılan DNA testinde babanın Ercan K. olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede Ercan K.'nın 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılması istendi.

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşmasına dün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ercan K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılırken, eşi F.K., kızları H.A., Ö.K., Ç.K ve G.K. ve avukatları katıldı. Ercan K.'nın kızları Ö.K., Ç.K ve G.K., ablalarının hamile olduğunu fark etmediklerini söyleyip, babalarından şikayetçi olmadı. F.K. da daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul ettiğini belirtip, "Evde 7 kişi yaşıyoruz. Evimiz 4 odalıdır. Ben hiçbir zaman bağırma çağırma sesi duymadım. Kızım H.A., bana hiçbir şey anlatmadı. Kızım H.A. kardeşleri ile balkonda birlikte yatarlardı. Ben kızım H.A. da hiçbir değişiklik hissetmedim. Yelek giyerdi. Yelekten dolayı hamile olduğunu anlayamadım. Kızlarım balkonda yatarken biz evde eşimle oluyorduk" dedi.

Son sözü sorulan sanık Ercan K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Beraatimi istiyorum" dedi.

Tarafların dinlenmesini ardından mahkeme heyeti oy birliğiyle kararını verip sanık Ercan K.'yı, Yargıtay yolu açık olmak üzere 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, duruşmayı bitirdi.
DHA
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