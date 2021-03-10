2005 komiser yardımcılığı usulsüzlüğünden 51 kişiye FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.' açıklamasında bulundu
|10 Mart 2021 09:21
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2005'teki sınav öncesi örgüt mensuplarınca sınav sorularına erişilerek FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda soruları önceden temin ederek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık edenlerin de arasında bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şu ana kadar 39'unun yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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