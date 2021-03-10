1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ben çok günaha girdim, oğlum günahsızken cennete göndermek istedim

Konya Karatay'a bağlı Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede apartman görevlisi olan İsmail Kılınçer (32), önceki gün akşam saatlerinde, eşi Rabia Kılınçer'i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) yere yatırıp bacaklarının arasına alarak elleriyle boğdu.
 10 Mart 2021 09:26
+Aa- Yazdır
Ben çok günaha girdim, oğlum günahsızken cennete göndermek istedim

Evden çıkıp kapıyı kilitleyen Kılınçer, daha sonra polisi arayarak, "Ben birini öldürdüm" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cesediyle karşılaştıkları Hüseyin Kılınçer'in, İsmail Kılınçer'in oğlu olduğunu belirledi.

'ONU ÖLDÜRECEĞİMİ ANLATTIM'

Gözaltına alınan İsmail Kılınçer'in Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı. Borçları olduğu öne sürülen Kılınçer ifadesinde "Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm" diye konuştu.

Kendisinin çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söyleyen Kılınçer, "Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim" dedi.

İsmail Kılınçer, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ

İsmail Kılınçer'in, Emniyet'teki ifadesinde "Oğlumdan özür dileyerek, sarılıp, öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dediği öğrenildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz
10 Mart 2021 10:08		 İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı
10 Mart 2021 10:02
Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı
10 Mart 2021 09:52		 Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil
10 Mart 2021 09:49
Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması
10 Mart 2021 09:45		 Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
10 Mart 2021 09:35
Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü
10 Mart 2021 09:30		 Mervenur'un ölüm nedeni belli oldu: Arkadaşı boğmuş
10 Mart 2021 09:28
Estetik sonrası dudağını kaybeden kadın: Hayatım tamamen durdu
10 Mart 2021 09:23		 Mide bulandıran olay! DNA testiyle ortaya çıktı
10 Mart 2021 09:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - TRT Çocuk'tan işitme engelli çocuklar için ayrıntılı alt yazılı seçenekli çizgi dizi10:19 - Danıştay, ilçe değişikliği için halk oylaması yapan mahallelinin talebini haklı buldu10:18 - Doğu Karadeniz'de 125 'taşkın erken uyarı istasyonu' kurulacak10:16 - Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısı10:15 - Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı10:13 - Yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor
10:11 - Avrupa Türk balığına göz dikti! Talep yüzde 50 arttı10:08 - MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı10:08 - İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz10:05 - AÖF ara sınav tarihleri açıklandı10:03 - TUİK işsizlik verilerini açıkladı... İşsizlik düşüşte10:02 - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı
10:01 - Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi09:52 - Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı09:49 - Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil09:45 - Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması09:44 - Ziraat Bankası 230 personel alacak
09:40 - Dolar güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Ziraat Bankası 230 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
Kapatma davası beklenmeyecek
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Ödünç vekille hülleye son
Ekonomik Reform Paketi cuma günü açıklanıyor
Okullar bütün yaz açık olacak
Papa ziyaretinde harita rezaleti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dizi 4
sandalet 2
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
zula 1
8 mart dünya kadınlar günü 2
koçira 1
oğlunu boğarak öldüren baba 5
şaşı bak şaşır 1
istiklal marşı yılı 2
gül 1
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam