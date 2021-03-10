Ben çok günaha girdim, oğlum günahsızken cennete göndermek istedim

Evden çıkıp kapıyı kilitleyen Kılınçer, daha sonra polisi arayarak, "Ben birini öldürdüm" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cesediyle karşılaştıkları Hüseyin Kılınçer'in, İsmail Kılınçer'in oğlu olduğunu belirledi.

'ONU ÖLDÜRECEĞİMİ ANLATTIM'

Gözaltına alınan İsmail Kılınçer'in Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı. Borçları olduğu öne sürülen Kılınçer ifadesinde "Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm" diye konuştu.

Kendisinin çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söyleyen Kılınçer, "Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim" dedi.

İsmail Kılınçer, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ

İsmail Kılınçer'in, Emniyet'teki ifadesinde "Oğlumdan özür dileyerek, sarılıp, öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dediği öğrenildi.