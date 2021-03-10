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Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.
|10 Mart 2021 09:35
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Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 22 öğrenci yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, ilçeye bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 22 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.
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