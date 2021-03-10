Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
|10 Mart 2021 09:37
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