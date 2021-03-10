Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|10 Mart 2021 09:40
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