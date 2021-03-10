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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 10 Mart 2021 09:40
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,63907,6400
Avro9,06909,0700
Sterlin10,570010,6200
ANKARA
ABD Doları7,61007,6700
Avro9,03009,1000
Sterlin10,490010,6900
Anadolu Ajansı
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