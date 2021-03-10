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Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil
Diyanet: Tıbben gerekli olmadığı halde maddi çıkar kaygısı veya meşru olmayan başka nedenlerle hastaları sezaryene yönlendirmek kul ve kamu hakkı ihlali olduğundan caiz değildir
|10 Mart 2021 09:49
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Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen soruları değerlendirerek "Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar" kitabını yayımladı. "Tıbben gerekli olmadığı halde normal doğum yerine sezaryen ile doğuma yönlendirmek caiz midir?" şeklindeki soruya, "Uzmanlara göre, anne ve bebek açısından sağlıklı olan normal doğum olup sezaryen sadece tıbbi zorunluluk halinde başvurulabilecek bir yöntemdir.
Buna göre tıbben gerekli olmadığı halde normal doğum risklerinden kaçınmak, maddi çıkar kaygısı veya meşru olmayan başka nedenlerle hastaları sezaryene yönlendirmek kul ve kamu hakkı ihlali olduğundan caiz değildir" yanıtı verildi.
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