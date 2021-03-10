Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, toplu taşıma araçlarına HES kodu göstererek binme zorunluluğu getirildi.
|10 Mart 2021 10:01
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Valilikten yapılan açıklamada, "Salgınla mücadele kapsamında ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada toplu ulaşım araçlarının, tedbirlere uymak kaydıyla, ruhsatlarında belirtilen kapasite oranında yolcu kabul edebileceği belirtildi.
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