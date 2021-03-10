İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı
|10 Mart 2021 10:02
|+Aa- Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden bir suç örgütünün, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.
Savcılık, 9 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 265 bin 680 lira boşalttığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Malatya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.
- 6 şüpheli aranıyor
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 20 bin avroya ise tedbir konulduğu öğrenildi.
Ekiplerin, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, adreslerdeki aramaların da devam ettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz
10 Mart 2021 10:08
|Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı
10 Mart 2021 09:52
|Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil
10 Mart 2021 09:49
|Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması
10 Mart 2021 09:45
|Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
10 Mart 2021 09:35
|Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü
10 Mart 2021 09:30
|Mervenur'un ölüm nedeni belli oldu: Arkadaşı boğmuş
10 Mart 2021 09:28
|Ben çok günaha girdim, oğlum günahsızken cennete göndermek istedim
10 Mart 2021 09:26
|Estetik sonrası dudağını kaybeden kadın: Hayatım tamamen durdu
10 Mart 2021 09:23
|Mide bulandıran olay! DNA testiyle ortaya çıktı
10 Mart 2021 09:15