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AÖF ara sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online olarak yapılacak olan ara sınav tarihlerini açıkladı.
 10 Mart 2021 10:05
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AÖF ara sınav tarihleri açıklandı

Online sınavlar Nisan ayı içinde yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu

Memurlar.Net
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