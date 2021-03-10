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AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online olarak yapılacak olan ara sınav tarihlerini açıkladı.
|10 Mart 2021 10:05
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