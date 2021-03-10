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TRT Çocuk'tan işitme engelli çocuklar için ayrıntılı alt yazılı seçenekli çizgi dizi

TRT Çocuk, çizgi dizileri, işitme engelli çocuklar için ayrıntılı alt yazı seçeneğiyle sunmaya başladı.
 10 Mart 2021 10:21
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TRT Çocuk'tan işitme engelli çocuklar için ayrıntılı alt yazılı seçenekli çizgi dizi

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kamu yayıncılığı sorumluluğu ile işitme engelli çocuklara da ulaşmak isteyen TRT Çocuk, 1 Şubat itibarıyla ayrıntılı alt yazı seçeneğiyle test yayınlarına başlamıştı.

Test yayınlarından sonra kanalın sevilen çizgi dizileri "Elif ve Arkadaşları", "Aslan", "Rafadan Tayfa", "İbi" ve "Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu" ayrıntılı alt yazı seçeneğiyle ekranda yer almaya başladı.

"Pırıl" ile "Maysa ve Bulut" çizgi dizilerinin de yakında ayrıntılı alt yazılarıyla ekrana gelmesi planlanıyor. Bu yapımları ayrıntılı alt yazı seçeneğiyle izlemek isteyenlerin kumandalarında bulunan alt yazı tuşuna basması gerekiyor.

Sevilen içeriklerini işitme engelli çocuklarla buluşturmak için bir yıl süren özel bir çalışma yapan TRT Çocuk, işitme engelli çocukların izleyebileceği içeriklerin çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor.

- Normal alt yazı sisteminden farklı bir yöntem izlendi

Alt yazılar hazırlanırken, konunun hassasiyetine uygun olarak uzman ekiplerden her aşamada destek alındı.

İşitme engelli çocukların diğer akranlarından farkları, okuma alışkanlıkları, okumada bölümleme becerileri, dakika başına ortalama kaç kelime görmeleri gerektiği gibi konularda yapılan araştırmalar göz önünde bulunduruldu.

Normal alt yazı sisteminden farklı bir yöntem izlendi ve ayrıntılı alt yazı seçeneği tercih edildi.
Anadolu Ajansı
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