İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 7,44 arttı
|10 Mart 2021 10:24
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi Ocak 2021'de aylık bazda yüzde 7,44, yıllık bazda yüzde 27,82 arttı.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,22, işçilik endeksi yüzde 17,69, yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 32,17, işçilik endeksi yüzde 19,45 artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet endeksi bu yıl ocakta bir önceki aya göre yüzde 7,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,36 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,32, işçilik endeksi yüzde 18,35 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,02, işçilik endeksi yüzde 19,7 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Ocak 2021'de aylık bazda yüzde 6,3, yıllık bazda 26 artış kaydetti. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,9, işçilik endeksi yüzde 15,29 artış gösterdi.
Malzeme endeksi, Ocak 2020'ye göre yüzde 29,46, işçilik endeksi yüzde 18,51 yükseldi.
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