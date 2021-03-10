Ermenistan Başbakanı, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmış sayıldığını açıkladı
|10 Mart 2021 10:35
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Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Gasparyan'ın görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzalamadığını hatırlatarak, yasalar gereği Sarkisyan'ın kararnameyi Anayasa Mahkemesine de zamanında götürmediğine dikkat çekti.
Paşinyan, "Bugünden itibaren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan görevinden alınmış sayılıyor." ifadesini kullandı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin Anayasa Mahkemesine götürülmesi için belirli bir süre olmadığı savunulmuştu.
- Cumhurbaşkanlığı açıklaması
Paşinyan'ın ardından Cumhurbaşkanlığı, Sarkisyan'ın kararnamenin anayasaya ve süreçlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Anayasa Mahkemesinin yetkileri çerçevesinde, Gasparyan'ın görevden alınması konusunda kapsamlı bir inceleme ve karar verme imkanına sahip olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararları ve alınabilecek önlemler, mevcut duruma ilişkin şu andaki ve gelecekteki süreçleri ciddi şekilde etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Sarkisyan, Anayasa Mahkemesinin en kısa sürede uygun kararı vermesinin mevcut krizin çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.
- Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra
Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.
Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.
Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.
Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.
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