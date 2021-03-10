1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye ihalesinde 'kişilere özel şart' konulabilir mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Belediyeye ait iş yerlerini fiilen kullanan esnaflara ihale edilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda vermiş olduğu görüşte, açıklık ve rekabetin sağlanması bakımından kişilere öncelik tanıyan düzenlemelerin şartnamelere konulmasının mümkün olmadığını belirtti.
 10 Mart 2021 10:49
+Aa- Yazdır
Belediye ihalesinde 'kişilere özel şart' konulabilir mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Belediyeye ait iş yerlerini fiilen kullanan esnaflara ihale edilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda vermiş olduğu görüşte, açıklık ve rekabetin sağlanması bakımından kişilere öncelik tanıyan düzenlemelerin şartnamelere konulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bakanlık görüşünde; "ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının temel ilkeler olduğu, Devlet İhale Kanunu'na göre yapılacak ihalelerde şartnamelere işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartları belirleme yetkisi idarelere verilmiş olsa da Kanunun temel ilkelerinden olan açıklık ve rekabetin sağlanması bakımından kişilere öncelik tanıyan düzenlemelerin şartnamelere konulmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir." dedi.

İşte o görüş:

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı : 7118846/622.02/453925 09/03/2021

Konu : GÖRÜŞ (İhalede Özel Şartlar Hk.)

.... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: .... tarih ve ... sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; ilçenizde faaliyet gösteren küçük sanayi sitesi esnaflarının Belediyenize ait 1970'li yıllarda yapılan iş yerlerinde Belediyenizin kiracısı olduğu, bu sanayi sitesi esnaflarının daha sağlıklı bir ortamda mesleklerini icra etmeleri için 70'er m2 olan 90 iş yerinin 17.11.2020 tarihinde 2020/562929 İKN ile Sanayi Dükkanları Yapım İşi ihalesinin yapıldığı, yapımı tamamlanan iş yerlerinin satışlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapılacağı, ihaleye özel şartlar konularak Belediyeye ait iş yerlerini fiilen kullanan esnaflara ihale edilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1inci maddesi; "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür." hükmü ile kanun kapsamındaki idarelerin ve alanların sınırı çizilmiştir.

Yine aynı Kanun'un "İlkeler" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz. Ancak, ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları bir arada yapılabilir.

Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür.

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.

Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz.

(Ek: 2/3/1984 - 2990/1 md.) Ancak, arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı; bina ve benzeri mahiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde aranmaz." hükümleri çerçevesinde Devlet İhale Kanunu'nun ilkeleri sayılmıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "İhaleye katılabilme şartları" başlıklı 5 nci maddesinde "Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur." hükmü ile ihaleye katılım şartları düzenlenmiştir.

Kanun'un "İhaleye katılamayacak olanlar" başlıklı 6 ncı maddesinde; "Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli

olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci

derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (Değişik: 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların

ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar." "Şartnameler" başlıklı 7 nci maddesinde "İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri idarelerce hazırlanır. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu,

h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince

onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle

eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi

verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

n) İhtilafların çözüm şekli." hükümleri ile şartnamelerde bulunması gereken özel ve

teknik şartlardan sonra konulması gereken diğer şartlar sayılmıştır.

Aynı Kanun'un "Şartname genel esasları" başlıklı 8 inci maddesinde "Cumhurbaşkanı: a) Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye,

b) Şartnamelere konulmak üzere 7 nci maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye, Yetkilidir." hükmü ile şartnamelere ilave edilmesi veya çıkarılması gereken konuları belirleme Cumhurbaşkanı takdirindedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının temel ilkeler olduğu, Devlet İhale Kanunu'na göre yapılacak ihalelerde şartnamelere işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartları belirleme yetkisi idarelere verilmiş olsa da Kanunun temel ilkelerinden olan açıklık ve rekabetin sağlanması bakımından kişilere öncelik tanıyan düzenlemelerin şartnamelere konulmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mutasyonlu virüs çıkan 14 dairelik apartman karantinaya alındı
10 Mart 2021 13:04		 Şehirler arası otobüslere koltuk düzenlemesi
10 Mart 2021 12:30
HGS ve OGS ihlalleri e-devletten görülebilecek
10 Mart 2021 12:16		 Hatay'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı
10 Mart 2021 11:12
Doğu Karadeniz'de 125 'taşkın erken uyarı istasyonu' kurulacak
10 Mart 2021 10:18		 Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi
10 Mart 2021 10:01
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
10 Mart 2021 09:37		 TÜİK araştırması: Artvin'de evlenme, Trabzon'da boşanma arttı
10 Mart 2021 08:23
'Çok yüksek riskli' ilde 'öğrenciler okul dışına çıkmayacak'
09 Mart 2021 23:23		 YHT projesinde testler devam ediyor!
09 Mart 2021 21:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı13:09 - 'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı13:06 - Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti13:04 - Mutasyonlu virüs çıkan 14 dairelik apartman karantinaya alındı12:55 - Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde 'Teröre Lanet' yürüyüşü12:55 - Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
12:53 - Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı12:50 - Bakan Selçuk okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi12:49 - Salgında artan iş yükünde sağlıkçıların yüzde 97,7'si çok yoruluyor12:40 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Emekli savcıyı dolandırdılar! Şu 7 maddeye dikkat...12:30 - Şehirler arası otobüslere koltuk düzenlemesi
12:24 - Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının kadın personeliyle bir araya geldi12:19 - İlçe Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı12:16 - HGS ve OGS ihlalleri e-devletten görülebilecek12:09 - Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün12:07 - Dolar gün ortasında düşüşte
12:05 - Sakarya'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okullar bütün yaz açık olacak
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Kapatma davası beklenmeyecek
Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinirden gülmek 1
azerbaycan reklamları 1
tecahül-i arif 1
erişte 3
koçira 1
sandalet 2
kopil 1
rasim öztekin 13
perihan abla 2
kazaya karışan aracın tutanağa yanaşmaması 3
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam