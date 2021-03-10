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Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı

Ankaralılar, bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecek
 10 Mart 2021 10:50
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Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı

Uber, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı.

Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, Ankaralıların bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabileceği bildirildi.

Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı bilgisi verildi.
Anadolu Ajansı
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