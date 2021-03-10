Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Konya'dan yola çıkarıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla düzenlenen törende, Karaman'dan getirilen şanlı bayrağın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan Esma Hatun Eser tarafından Konya temsilcisi Ezgi Ünüvar'a teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 7 bölgesinden Çanakkale'ye gönderilecek bayrağın, Vali Özkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcilerince Çanakkale'ye uğurlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Özkan, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle bütün şehitleri saygıyla andıklarını belirtti.

Türk bayrağının, millet ve devletin birliğini, bağımsızlığını temsil ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Bayrak, gençlerimizin üzerinde ittifak ettiği milli ve manevi simgemizdir. Gençlerimizin bayrak hassasiyetinin artarak devam etmesi en büyük zenginliğimizdir. 81 ilimizden gelen bayraklar Çanakkale'de buluşacak. Hem Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi anacağız hem de bayrağımızı ebediyen dalgalandırmanın kararlılığı içinde olacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin, bayrak, ezan ve vatan sevgisini daim kılsın."