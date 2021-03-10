1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora verecek

Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar:- "Törenin, yakın gelecekte iki Türk bilim insanımızın katılımıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanıyor"
 10 Mart 2021 11:02
+Aa- Yazdır
Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora verecek

- Bilkent Üniversitesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye onursal doktora tevcih edilecek.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıldan kısa sürede Kovid-19 aşısının geliştirilmesinde önemli rol oynayan Şahin ve Türeci'nin, salgının önüne geçilmesindeki katkılarının büyük olduğunu ifade etti.

Onkoloji ve immünoloji alanında araştırma geçmişine sahip Şahin ve Türeci'nin hekim ve akademisyenliğinin yanı sıra iki şirket kurmuş başarılı girişimciler olduğuna işaret eden Atalar, şöyle konuştu:

"2008 yılında kurulan BioNTech, salgının ilk günlerinde, Ocak 2020'de, Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşı üzerinde araştırma yapmaya başladı ve ilaç şirketi Pfizer ile iş birliği içinde, haberci ribonükleik asit (mRNA) aşısı BNT162b2'yi geliştirdi. Aşı, önce Aralık 2020'de İngiltere'de acil kullanım için, daha sonra da diğer birçok ülke tarafından onaylandı. Pfizer-BioNTech aşısı, şu anda dünya çapında Kovid-19'a karşı uygulanan önde gelen aşılardan biri."

Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyetinin, üniversite senatosunun Türeci ve Şahin'e onursal doktora tevcih edilmesi önerisini onayladığını bildiren Atalar, "Bilkent Üniversitesi, Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e mRNA-tabanlı aşıları geliştirmeleri ve örnek oluşturan girişimcilik başarıları nedeniyle onursal doktora tevcih edecektir. Onursal doktora töreninin yakın gelecekte iki Türk bilim insanımızın katılımıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanıyor." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindi
06 Mart 2021 21:14		 Kadınların akademide yeri arttı
06 Mart 2021 07:10
Üniversiteden yeni keşif: Kayseri adını bakteriye verdi
05 Mart 2021 16:20		 Öğretim ve araştırma görevlisi kadrolarında liyakat nasıl sağlanır?
04 Mart 2021 14:05
Prof. Dr. Servet Özgür, üniversitedeki görevinden istifa etti
03 Mart 2021 19:22		 Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılıyor
02 Mart 2021 15:44
YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkında erteleme kararı!
28 Şubat 2021 15:54		 Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yarın yapılacak
27 Şubat 2021 11:09
YÖK üniversitelerin 'sosyal sorumluluk' performansını açıkladı
26 Şubat 2021 10:59		 YÖK üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin verileri açıkladı
25 Şubat 2021 10:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı13:09 - 'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı13:06 - Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti13:04 - Mutasyonlu virüs çıkan 14 dairelik apartman karantinaya alındı12:55 - Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde 'Teröre Lanet' yürüyüşü12:55 - Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
12:53 - Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı12:50 - Bakan Selçuk okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi12:49 - Salgında artan iş yükünde sağlıkçıların yüzde 97,7'si çok yoruluyor12:40 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Emekli savcıyı dolandırdılar! Şu 7 maddeye dikkat...12:30 - Şehirler arası otobüslere koltuk düzenlemesi
12:24 - Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının kadın personeliyle bir araya geldi12:19 - İlçe Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı12:16 - HGS ve OGS ihlalleri e-devletten görülebilecek12:09 - Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün12:07 - Dolar gün ortasında düşüşte
12:05 - Sakarya'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okullar bütün yaz açık olacak
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Kapatma davası beklenmeyecek
Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vakanüvis 1
kopil 1
nivea 1
çabana sağlık 1
indis 1
Murex 1
hakan fidan 2
terazi burcu kadını 1
pandemi döneminde bıkkınlık veren şeyler 4
afgan tazısı 2
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam