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İstanbul'da 2020 yılında evlilikler ve boşanmalar azaldı

İstanbul'da 2019'da 100 bin 88 çift dünya evine girerken, bu sayı geçen yıl yüzde 14,3 azalarak 85 bin 763 oldu- Yine 2019'da 33 bin 389 çiftin boşandığı kentte, geçen yıl ayrılanların sayısı yüzde 16,4 azalarak 27 bin 911'e düştü- Geçen yıl 3 bin 941 çift ile en fazla evlilik Esenyurt'ta olurken, bu ilçeyi 3 bin 934 çiftle Bağcılar, 3 bin 891 çiftle Küçükçekmece ve 3 bin 888 çiftle Pendik takip etti
 10 Mart 2021 11:10
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İstanbul'da 2020 yılında evlilikler ve boşanmalar azaldı

- İstanbul'da, geçen yıl 85 bin 763 çift evlenirken, 27 bin 911 çift boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14,3, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 16,4 azaldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2019'da 100 bin 88 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,3 azalarak 85 bin 763 oldu.

Kentte 2019'da 33 bin 389 çift boşanırken bu sayı geçen yıl yüzde 16,4 azalarak 27 bin 911'e düştü.

- Evlilikte ve boşanmada Esenyurt ilk sırada

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en fazla evlilik Esenyurt'ta kayıtlara geçti. Esenyurt'ta 3 bin 941 çift evlenirken bu ilçeyi 3 bin 934 çiftle Bağcılar, 3 bin 891 çiftle Küçükçekmece ve 3 bin 888 çiftle Pendik takip etti.

Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 98 çiftin evlendiği Adalar'ı sırasıyla 187 evlilikle Şile, 404 evlilikle Çatalca ve 986 evlilikle Silivri izledi.

İstanbul'da geçen yıl Başakşehir hariç tüm ilçelerde evlilik sayıları azaldı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında da Esenyurt ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 1618 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1393 çiftle Pendik, 1298 çiftle Ümraniye ve 1296 çiftle Küçükçekmece takip etti.

2020 yılında en az boşanma da 35 çift ile Adalar'da gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:

İlçeler2019 evlilik2020 evlilik2019 boşanma2020 boşanma
Adalar 120 98 43 35
Bakırköy 17881511547497
Beşiktaş 18521658544422
Beykoz 23332116605449
Beyoğlu 18311523560436
Çatalca 427 404138115
Eyüpsultan 27662420932828
Fatih 26912086792667
Gaziosmanpaşa 25361762975827
Kadıköy 3618345613771143
Kartal 3230274912031105
Sarıyer 25912083895689
Silivri 1185986432365
Şile 2331877473
Şişli 22501705810668
Üsküdar 399632461168951
Zeytinburnu 24372258522404
Büyükçekmece 16791480666588
Kağıthane 317226781091913
Küçükçekmece 4797389116811296
Pendik 4292388815941393
Ümraniye 3833333615951298
Bayrampaşa 21501522523433
Avcılar 286023351066836
Bağcılar 488339341109986
Bahçelievler 3921291112641005
Güngören 1348995553413
Maltepe 3113263613991109
Sultanbeyli 23731992439353
Tuzla 16551405599527
Esenler 31853063727647
Arnavutköy 17341380451393
Ataşehir 249523321080950
Başakşehir 22232244733612
Beylikdüzü 19341745896700
Çekmeköy 16181623605558
Esenyurt 4461394119701618
Sancaktepe 26722564805780
Sultangazi 38163619914774
Anadolu Ajansı
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