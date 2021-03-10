Antalya'da araç kornalarıyla icra edilen İstiklal Marşı'na klip çekildi

Antalya'da, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kepez Belediyesine ait araçların kornalarıyla İstiklal Marşı icra edildi.

Kepez Belediyesi, bu anlamlı güne özel klip hazırladı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye çalışanlarının yer aldığı klipte, Nostaljik Araçlar Müzesi'nde yer alan eski model otomobiller ile belediyenin hizmet araçları kullanıldı.

Tütüncü'nün orkestra şefliğinde, belediyenin hizmet araçları ile nostaljik araçların kornaları eşliğinde İstiklal Marşı icra edildi. DokumaPark'ta gece yarısı gerçekleştirilen klip çekimleri heyecan ve coşkuyla yapıldı.

Çekimlerin ardından açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "12 Mart 1921'in milletimizin o İstiklal mücadelesinin aslında bir anlamda özeti olan İstiklal Marşımızın hayat bulduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizce kabul edildiği günün adıdır. Onun 100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021 tarihine biz de farklı bir bakış açısı, farklı bir anlam kazandıralım istedik. Kayıtlara, bu güzel güne, böyle güzel bir dokunuş bırakalım istedik. O amaçla böylesi güzel bir çalışmayı arkadaşlarımız fikir ettiler, hayal ettiler böyle bir proje ile bize geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Arabaların kornalarından da ortaya güzel bir İstiklal Marşı çıktı." ifadelerini kullandı.