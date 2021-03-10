Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
|10 Mart 2021 11:49
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Van, Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
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