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Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
 10 Mart 2021 11:49
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Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Van, Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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