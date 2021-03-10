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MEB özel eğitim sınıfı ve okullara 1500 materyal seti gönderiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "2019 ve 2020'de özel eğitim öğretmenlerimizin de içinde bulunduğu ekip tarafından üretilen materyaller 81 ilimizde 6 bin 600 özel eğitim sınıfımıza veya okula gönderildi"
 10 Mart 2021 12:03
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MEB özel eğitim sınıfı ve okullara 1500 materyal seti gönderiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son iki yılda 81 ildeki 6 bin 600 özel eğitim sınıfı ve okula özel eğitim materyal seti gönderildiğini belirterek, "2021'de ise üretimi tamamlanan 1500 materyal seti 1500 okulumuza gönderilecek." dedi.

Selçuk, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen Özel Eğitim Okullarına Materyal Dağıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde eğitim öğretim materyalleri üretmek, yayınlar çıkarmak, medya ve dijital içerikler oluşturmak konusunda müthiş bir performans sergilediklerini söyledi.

Özel eğitim okullarındaki öğrencilere yönelik materyallerin, onların eğitim öğretim sürecindeki görsel, işitsel, toplumsal özelliklerine hitap ettiğini ve arkasında büyük bir bilimin yattığını dile getiren Selçuk, bu materyallerin çocuklara ve okullara ulaşması sonucu eğitim öğretimin kalitesinin geliştirilmesi konusunda büyük bir adım atıldığını belirtti.

Engellilerin hak ettiği yaşam düzeyine ulaşabilmesi için eğitim imkanlarının daha da yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, bugün tanıtımı yapılan materyallerin, normal gelişim gösteren öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği, otizm, görme engeli ve yetersizliği ile işitme yetersizliği olan bireylere yönelik olduğunu anlattı.

- "Öğrencilerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretildi"

Materyallerin kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, sosyal uyum, sosyal iletişim gibi alanlarda müfredattaki belli kazanımlarla bağlantısının oluşturulduğunu belirten Selçuk, materyallerin fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretildiğini kaydetti.

Selçuk, materyallerin ergonomik olarak öğrencilerin özelliklerine göre üretildiğini vurgulayarak, "2019 ve 2020'de özel eğitim öğretmenlerimizin de içinde bulunduğu ekip tarafından üretilen bu materyaller 81 ilimizde 6 bin 600 özel eğitim sınıfımıza veya okula gönderildi. 2021'de ise üretimi tamamlanan 1500 materyal seti 1500 okulumuza gönderilecek." bilgisini verdi.

Selçuk, konuşmasının ardından özel eğitim materyallerini inceledi. Bakan Selçuk, daha sonra 1500 özel materyal setinin bulunduğu 2 tırı yolcu etti.

Programa, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de katıldı.
Memurlar.Net
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