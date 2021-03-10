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Sakarya'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
|10 Mart 2021 12:05
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Hendek Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde yapımı süren 4 katlı apartman inşaatında çalışan Yusuf Başaran asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boşluktan çıkarılan Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Başaran'ın yakınları fenalaştı.
Başaran'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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