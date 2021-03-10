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HGS ve OGS ihlalleri e-devletten görülebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-Devlet'te HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme Hizmeti başladığını duyurdu. Vatandaş e-Devlette "Araçlarım" bölümüne girerek ihlalli geçişlerini görebilecek.
 10 Mart 2021 12:16
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HGS ve OGS ihlalleri e-devletten görülebilecek

Bakanlık, Mail ve SMS ile de bilgilendirilecek olan vatandaşın tüm bu hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerektiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürücüler için farkındalık yaratan bir uygulamayı hayata geçirdi

e-Devlet'te HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme Hizmeti başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, zaman zaman vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini korumak amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldığını duyurdu.

İhlalli geçiş yapan vatandaşların daha önce cezalarla ilgili sorun yaşadıklarını belirten Bakanlık, bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşların e-Devlette hayata geçirilen yeni uygulama ile "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabileceklerini duyurdu. Bakanlık aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını bildirdi.

E-DEVLET BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMASI GEREKİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde ihlalli geçişlerin sık yaşandığını belirterek, geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verileceğinin altını çizdi.

Araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli faktörlerden dolayı bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını kaydeden Bakanlık, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğini ve vatandaşların bu noktada bilgilendirileceğini aktardı.
Anadolu Ajansı
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