1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçe Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı

Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı.
 10 Mart 2021 12:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Iğdır'ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Saadet Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
10 Mart 2021 12:55		 Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
10 Mart 2021 12:09
MEB özel eğitim sınıfı ve okullara 1500 materyal seti gönderiyor
10 Mart 2021 12:03		 Papa ziyaretinde harita rezaleti!
10 Mart 2021 09:11
Memleket Hareketi Nisan'da partileşecek
10 Mart 2021 09:00		 Fransa'dan PKK'ya hastane
10 Mart 2021 08:15
Yunan ordusundan sıkıyönetim rejimi
10 Mart 2021 07:55		 Kapatma davası beklenmeyecek
10 Mart 2021 07:40
Ödünç vekille hülleye son
10 Mart 2021 07:20		 Ankara Emniyeti: O görüntüler geçen yıla ait
10 Mart 2021 07:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı13:09 - 'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı13:06 - Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti13:04 - Mutasyonlu virüs çıkan 14 dairelik apartman karantinaya alındı12:55 - Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde 'Teröre Lanet' yürüyüşü12:55 - Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
12:53 - Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı12:50 - Bakan Selçuk okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi12:49 - Salgında artan iş yükünde sağlıkçıların yüzde 97,7'si çok yoruluyor12:40 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Emekli savcıyı dolandırdılar! Şu 7 maddeye dikkat...12:30 - Şehirler arası otobüslere koltuk düzenlemesi
12:24 - Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının kadın personeliyle bir araya geldi12:19 - İlçe Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı12:16 - HGS ve OGS ihlalleri e-devletten görülebilecek12:09 - Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün12:07 - Dolar gün ortasında düşüşte
12:05 - Sakarya'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okullar bütün yaz açık olacak
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Kapatma davası beklenmeyecek
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çabana sağlık 1
kopil 1
hocanın dediğini yap yaptığını yapma 2
kazaya karışan aracın tutanağa yanaşmaması 3
idal 1
afgan tazısı 2
terazi burcu kadını 1
haşlak 2
bile 1
ilistir 1
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam