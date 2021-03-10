İlçe Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı
Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı.
|10 Mart 2021 12:19
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