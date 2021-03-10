Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde 'Teröre Lanet' yürüyüşü
|10 Mart 2021 12:55
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Diyarbakır anneleri düzenledikleri "Teröre Lanet" yürüyüşüyle, çocuklarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 555. gününde sürüyor.
Evlatları dağa kaçırılan aileler, terör örgütü PKK'ya tepkilerini yaptıkları "Teröre Lanet" yürüyüşüyle gösterdi.
Şanlıurfa Bulvarı Tesisler kavşağından başlayan yürüyüşte aileler ellerinde "Ha HDP ha PKK", "Bölücüler bine bölünecek", "Artık yeter bırakın evlatlarımızı", "PKK ya çökecek ya çökecek", "Anneler 555 gündür nöbette", "Artık yeter dönün evinize" dövizleri taşıdı.
"Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Kürt Türk kardeştir HDP kalleştir" sloganlarının atıldığı yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sona erdi.
Annelerden Gülsen Ölmez, yaptığı açıklamada, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için 555 gündür nöbette olduklarını söyledi.
- "Teröre son darbeyi biz anneler vuracak"
Ölmez, kendilerini duymayanlara tekrar seslendiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP'dir. HDP, PKK'ya sırtını yaslamış. HDP'ye destek verenler, ittifak kuranlar suça ortaklık etmektedir. PKK ve işbirlikçilerini kınıyoruz. Şırnak, Hakkari, Van ve İzmir'de evlatları için nöbet tutan, teröre lanet eden, PKK'ya 'artık yeter' diyen annelere selamlarımızı gönderiyoruz. Teröre son darbeyi biz anneler vuracak, PKK'yı biz anneler çökertecek, bölücüler bine bölünecek."
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