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Şehirler arası otobüslere koltuk düzenlemesi

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk kısıtlamasının kaldırılması sektörü canlandırıp yurt içi turizmi olumlu etkileyecek.
 10 Mart 2021 12:30
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Şehirler arası otobüslere koltuk düzenlemesi

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırılmasıyla sektörde canlanma başlıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen obilet.com'un kurucularından Yiğit Gürocak, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Valiliklere yazdığı genelge çerçevesinde, ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, bir yıl önce başlayan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Seyahat sektörü yeniden canlanır ama toparlanması için zamana ihtiyaç var. Bu yıl sektör derin yara aldı. Bu kararın erken alınması hepimizi memnun etti. HES kodu uygulamasıyla güvenli seyahat anlayışı sürüyor. Kısıtlamanın kaldırıldığı ama yolcu tedbirlerinin sürdüğü yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönem umarız normalleşmeyle tamamlanır."

Gürocak, yurt içinde yolcu taşımacılığının büyük oranda otobüslerle yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Alınan karar otobüs firmaları arasında rekabeti yeniden canlandırır, yakın vadede fiyatların normalleşmesini de sağlar. Yolcular rekabet durumunda hep kazançlı çıkarlar. Hafta sonu risksiz illerin açılması, yerinde karar uygulaması ve otobüslerde yüzde 50 seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla iç turizmin de olumlu etkileneceğini düşünüyoruz.

Yeni yayınlanan genelgeye göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi ile kayıtlı olan taşıtlarda kapasite sınırlaması kaldırılacak. Seyahat etmek isteyen 65 yaş üstü yolcular ise HES koduna ek olarak seyahat izin belgesi almaya devam edecek.
Anadolu Ajansı
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