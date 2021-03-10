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Emekli savcıyı dolandırdılar! Şu 7 maddeye dikkat...

Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler, emekli savcı A.D.'yi 100 bin lira dolandırdı. Bankadan parayı çeken ve hesaplarını başkalarına kullandırttıklarını iddia eden Cüneyt Emrem ve İbrahim Genç'in 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Ancak siz siz olun banka dolandırıcılığına karşı aşağıdaki 7 maddeyi sakın aklınızdan çıkarmayın.
 10 Mart 2021 12:36
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Emekli savcıyı dolandırdılar! Şu 7 maddeye dikkat...

İSTANBUL'da 17 Eylül 2020'de emekli savcı A.D.'ye (77) telefon eden ve bankadan aradığını söyleyen bir kadın, hesabına sigorta yapılmadığını söyledi. Emekli savcı A.D., "Sigorta yapılması gerekiyorsa yapılsın" diyerek internet bankacılığı şifresini bu kişiye verdi. Bir süre sonra, yapılan işlemden şüphelenen A.D., bankanın müşteri hizmetlerini arayınca dolandırıldığını anladı. Bankadan işlemlere ait dökümleri alan emekli savcı A.D., hesabından 59 bin 875 ve 39 bin 875 lira paranın, aynı bankadaki iki ayrı IBAN numarasına havale yapıldığını gördü. Soluğu yıllarca çalıştığı adliyede alan emekli savcı A.D., şikayet dilekçesi verdi. Soruşturma kapsamında, bankadan parayı çeken kişilerin Cüneyt Emrem (34) ve İbrahim Genç (18) oldukları tespit edildi.

'KUMAR PARASI DİYE BİLİYORDUM'

Hürriyet'ten Aziz Özen ile Sefer Levent'in haberine göre: Gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt Emrem savunmasında, "Müştekinin hesabından, hesabıma gelen 39 bin 875 lira para doğrudur. Ben bu işlem için 2 bin lira para aldım. İş yaptığım zamanlarda tanıdığım ve ismini Serdar olarak bildiğim kişi, hesabımı kullanmak istedi. Çektiğim bütün parayı kendisine verdim. Dolandırıcılık parası olduğunu bilmiyordum. Kumar parası diye biliyordum" dedi.

'PARAM YOKTU KABUL ETTİM'

İbrahim Genç ise, "Ben Kadıköy'de gezerken, tanımadığım iki kişi yolumu kesip banka hesabımı kullanma karşılığında bana para teklif ettiler.

Kız arkadaşım ile buluşacaktım. Param olmadığı için bu teklifi kabul ettim. Parayı çekip bu şahıslara verdim. Onlar da bana bin lira para verdiler. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

Tutuklanan Cüneyt Emrem ve İbrahim Genç'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

ŞU 7 MADDEYE AMAN DİKKAT!

Dolandırıcılar bizden daha hızlı düşünüp ifşa olan yöntemlerini hızla değiştiriyorlar. Son olarak bir emekli savcıyı dolandıran şahısların sigorta yapma bahanesini kullandığı görüldü.

Üstelik bu olay sırasında iki kişinin de banka hesabını kullandıkları iddia edildi. Bu iki kişi olaydan haberdar olmadıklarını öne sürse de mağdur mu, suçlu mu oldukları yargılama sonrasında anlaşılacak. Ancak siz siz olun banka dolandırıcılığına karşı aşağıdaki 7 maddeyi sakın aklınızdan çıkarmayın.

  1. Hiçbir bankacı, müşteri hizmetleri yetkilisi, size hesap, kart, müşteri numaranızı sormaz. Zaten elinde vardır.
  2. Bankacılar, vatandaşlık numaranızı sormaz. Soran olursa söylemeyin.
  3. Bankacılık şifreniz size özeldir. Bankanın bilgi tabanında kayıtlıdır. Bankacılar sizden şifrenizi isteyemez, kimseye vermeyin.
  4. Telefonunuza gelen kod ya da şifreyi kimse ile paylaşmayın.
  5. Herhangi bir sebeple dolandırıldığınızı iddia eden olursa 444'lü, 0800'lü vs numaralardan aranmış olsanız bile telefonu kapatıp bizzat bankanızı arayın.
  6. Emniyet güçleri sizi arayıp para istemez, kredi kartı ve hesap bilgilerinizi vermeyin.
  7. Tanımadığınız kişilerin parasının hesabınıza aktarılmasına izin vermeyin. Paranın yasadışı yollardan elde edilmiş olabileceğini ya da vergi kaçakçılığına konu olabileceğini unutmayın.

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