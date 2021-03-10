Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.775,00 lira oldu.
|10 Mart 2021 12:40
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|419,40
|419,60
|418,00
|418,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.764,00
|2.785,00
|2.754,00
|2.775,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|382,50
|386,50
|381,20
|385,20
|Lira(Tam) Ziynet
|2.701,00
|2.721,00
|2.692,00
|2.712,00
|Yarım Ziynet
|1.350,00
|1.360,00
|1.346,00
|1.356,00
|Çeyrek Ziynet
|675,00
|680,00
|673,00
|678,00
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