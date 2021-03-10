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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.775,00 lira oldu.
 10 Mart 2021 12:40
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 419,40419,60418,00418,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.764,002.785,002.754,002.775,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 382,50386,50381,20385,20
Lira(Tam) Ziynet 2.701,002.721,002.692,002.712,00
Yarım Ziynet 1.350,001.360,001.346,001.356,00
Çeyrek Ziynet 675,00680,00673,00678,00
Anadolu Ajansı
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