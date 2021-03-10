Salgında artan iş yükünde sağlıkçıların yüzde 97,7'si çok yoruluyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade eden sağlık çalışanı oranının yüzde 97,7'ye ulaştığını bildirdi.

Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "Kovid-19'la Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmaya ülke genelinde 3 bin 718 sağlık çalışanının iştirak ettiğini aktaran Durmuş, katılımcılardan erkeklerin oranının yüzde 50,9 kadınların oranın ise yüzde 49,1 olduğunu söyledi.

Durmuş, araştırma sonuçların sağlık çalışanlarının çok zor bir süreçten geçtiğini, ağır çalışma koşullarının kişisel, aile ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırma sonuçlarının sağlık çalışanları açısından "alarm zillerinin çaldığını" gösterdiğini ifade eden Durmuş, "Salgınla artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 97,7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 81,4. Bu verileri, başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekir." dedi.

Sağlık çalışanlarının ekonomik durumuna da değinen Durmuş şöyle konuştu:

"Bulgular, sağlık çalışanlarının yüzde 75'inin önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret aldığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87'nin üzerinde. Sağlık çalışanlarına can suyu olması gereken döner sermaye sistemini yani ek ödemeyi, adaletli ve yeterli bulmayanların oranı yüzde ise 98,2. Buradan soruyoruz, çalışanların neredeyse tamamının memnun olmadığı bir sistemi ayakta tutmak mümkün mü? Araştırma, döner sermaye sistemine sağlık çalışanlarının bakışını, bu yönüyle bir defa daha teyit etmiştir. Bu sistem, sağlık çalışanları açısından aslında yok hükmündedir. Ekonomik kaygı taşıyan bir kimsenin, işine motive olmasını ne kadar bekleyebilirsiniz? Yani işini hakkıyla yapmasına rağmen hak ettiği ücreti alamayan bir kimseden, iş verimliliği, motivasyon, çalışma barışı ve huzuru konularında ne bekleyebilirsiniz? Sonuç ortada. Başta ekonomi olmak üzere araştırmamızla ortaya konulan pek çok sorun nedeniyle sağlık çalışanları kutsal mesleklerinden soğuyor. Bu durum hiç düşünülmemesi gereken bir mekanizmayı akla getiriyor, istifa. Araştırmamıza göre, sağlık çalışanlarının yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor."

- "Sonuçları Bakan Koca'ya aktardık"

Araştırmanın tamamının ortaya koyduğu tablonun sağlık çalışanlarının ruhi durumlarına da olumsuz yansıdığını söyleyen Durmuş, "Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80'inin üzerinde. Huzursuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 91'in üstünde. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 92,4." bilgisini verdi.

Sağlık-Sen'in araştırmanın olumsuz sonuçlarının değişmesi için mücadele edeceğini dile getiren Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek araştırma sonuçlarını aktardıklarını söyledi.

Durmuş, "Elbette hemen çözülecek sorunlar var, zaman alacak çözümler var. Ancak şunun unutulmaması gerekir, sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelmek mümkün değildir. Can kurtarmak için zamanla yarışan insanların sorunlarının çözümünü zamana yaymak da işin doğasına aykırıdır." ifadesini kullandı.