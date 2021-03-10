Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı

2020 KPSS ALAN SINAVINDA EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELER ÖSYM'nin yayımladığı verilere göre 2020 KPSS-A sınavında en başarılı üniversite Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi oldu