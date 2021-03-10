Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı
|10 Mart 2021 12:53
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde dün meydana geldi. Hastanenin acil servisinde görevli Nurhan Y. adlı sağlık çalışanı, hasta yakını 18 yaşındaki E.Ç. adlı kızın saldırısına uğradı. Nurhan Y. gözüne su şişesi ve yumruklarla vurularak yaralandı. Yaralanan kadın, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan E.Ç. ise hastane polisi tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, darp edilen sağlık çalışanı Nurhan Y.'nin tedavisi yapılıp 3 gün iş göremez raporu verildi.
Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çocuk Savcısına ifade veren E.Ç. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan E.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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