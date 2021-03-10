Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
|10 Mart 2021 12:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuştu.
Erdoğan'ın koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklamları:
KORONAVİRÜS SALGINI
Koronavirüs salgını dünyanın son bir asırdaki en büyük sağlık krizi olarak etkisini artırarak sürdürüyor. Pek çok ülke adeta sağlık sisteminin çöküşüyle kendi içine kapanırken, biz tüm vatandaşlarımıza hastanelerimizi açtık. İlk aylardaki maske kargaşasını hatırlayın, yoğun bakım yatağı, solunum cihazı krizini hatırlayın, toplu ölümleri hatırlayın. Dünyanın devlerini anlatıyorum. Türkiye hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedi. Öyle tweetler atıyorlar ki biz maskesiz kalmışız, maske dağıtamamışız. Bu terbiyesizliktir. Biz dünyada nerede bir sıkıntı varsa oranın imdadına yetişmeyi bir görev telakki ettiği için böyle adımları attık. Bunların böyle bir derdi yok. İnançlarından ötürü böyle bir adımı atma dertleri yok.
HARİTAMIZI GÜNCELLEYECEĞİZ
Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Tedbirlerde de iyi bir noktadayız. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını renklere göre belirledik. Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte bu sistemin adil olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısı'yla haritamızı güncelleyeceğiz. Ülkemizi bu sıkıntılardan kurtarabileceğimize inanıyorum."Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
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