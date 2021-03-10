Mutasyonlu virüs çıkan 14 dairelik apartman karantinaya alındı
Eskişehir'de bir vatandaşta mutasyonlu korona virüs görülmesinin ardından, yaşadığı apartmandaki 50 kişi karantinaya alındı.
|10 Mart 2021 13:04
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Eskişehir'de bir sitenin aynı bloğunda bulunan dairelerde yaşayan 4 kişi, Covid-19 belirtileri üzerine Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giderek test yaptırdı. Yapılan testlerde 4 kişide mutasyonlu korona virüs tespit edilmesi üzerine, Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurul'u tarafından 14 dairede bulunan yaklaşık 50 kişinin, 10 günlük süreyle karantina altına alınması kararı verildi. Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde bulunan Maliyeciler sitesi C bloğunun apartman kapısına polis ekiplerince şerit çekildi.
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