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Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı
 10 Mart 2021 13:06
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Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı.
NTV
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