Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı
|10 Mart 2021 13:06
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Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir pic.twitter.com/PfShTZtiuVGalatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021
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