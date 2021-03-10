1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık" dedi.
 10 Mart 2021 13:09
+Aa- Yazdır
'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor. Virüs hala, akraba, eş dost misafirlikleri, cenaze ve taziye ziyaretleriyle, sevdiklerimiz arasında yayılmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte artan koronavirüs vakaları, ildeki genel durum ve vaka dağılımı hakkında bilgi verdi.

Alınan tüm önlemlere, sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarındaki artışın devam ettiğine dikkati çeken Oruç, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Akraba ve taziye ziyaretlerine işaret eden Oruç, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor. Virüs hala, akraba, eş dost misafirlikleri, cenaze ve taziye ziyaretleriyle, sevdiklerimiz arasında yayılmaya devam ediyor. 'Haftalardır dışarı çıkmadık, bir cumartesi de dışarıda olalım, güneşi görelim ne olacak ki' diyerek, fark etmeden aldığımız virüsü evlerimize taşıyoruz."

Özellikle 20 Şubat-5 Mart tarihlerinde mutasyonlu virüs kaynaklı vakalarda büyük artış olduğunu gördüklerini belirten Oruç, "Üzülerek söylüyorum ki ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık. Bu tablo bize neredeyse hiç belirti vermeden, kendini gizleyen mutasyon virüsün, il içinde kendine yer edindiğini, aile ve akraba arasında ne kadar hızlı bir yayılım gösterdiğini, 'virüsün tuzağına düşmeyelim, ona tekrar fırsat vermeyelim' derken, virüsün tuzağına yeniden nasıl düştüğümüzü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, nüfusa göre en çok vaka görülen ilçelerin başında Bafra, İlkadım, Ladik, 19 Mayıs ve Salıpazarı'nın geldiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Vakaların artışa geçtiği son iki haftada en çok vaka görülen ilçelerimiz ise yüzde 27 ile İlkadım, yüzde 17 ile Atakum, yüzde 16 ile Bafra, yüzde 10 ile Çarşamba ve yüzde 5 ile Canik ilçelerimiz. İlimizde görülen vakaların yüzde 75'i bu 5 ilçemizde ortaya çıktı. Tabloya bu veriler ışığında baktığımızda özellikle İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerimizde büyük vaka yoğunluğu gözükse de bölgesel dağılımla birlikte neredeyse Samsun'un her ilçesinde etkisini gösteren bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Bu tehlikeyi doğru algılamalı, mutasyon kaynaklı virüsün bizden, gittiğimiz taziye ve akraba ziyaretlerinden aldığı güçle vaka sayısını artırdığını artık görmeli ve yeniden el birliğiyle mücadele etmeden bu mücadeleyi kazanamayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz kendimizi potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak değerlendirmeli, buna göre hareket etmeliyiz. Aile, eş, dost, akraba, cenaze, taziye ziyaretlerine en az bir ay aşı çalışmaları daha ileri bir safhaya geçene kadar ara vermeliyiz. Sağlık Bakanlığımız tarafından sürekli vurgulanan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına harfi harfine uymalı ve bugünkü özgürlüğümüzden fedakarlık edip, gelecekteki sağlıklı günleri kazanmaya çalışmalıyız."

Denetim ve kontrol sürecinin tek başına başarıya ulaşamayacağını, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Oruç, "Samsunluların da bu mücadeleye yeniden güçlü bir destek verme zamanı geldi. Artık rengimize karar vermeli, 'Benim rengim mavi' diyerek, ilimizi kırmızı renkten kurtarıp, vaka artışına hep beraber dur demeliyiz. Güzel günlere ulaşmamızın tek yolu bu." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KYK yurdundaki sızıntı öğrencileri tahliye ettirdi
09 Mart 2021 18:00		 İlçede koronavirüs sıfırlandı, kaymakam teşekkür etti
09 Mart 2021 15:50
Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi
09 Mart 2021 14:19		 10 yıldır aynı köye gelen leylek 'Yaren'in eşiyle buluşması canlı yayınlandı
09 Mart 2021 14:04
Öğrenciler deprem tatbikatı yaparken gerçek depreme yakalandı
09 Mart 2021 14:02		 40 kovanla başladı, şimdi 300 kovanı var, hedefi ürettiği balı dünyaya satmak
09 Mart 2021 13:45
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
09 Mart 2021 12:44		 Karaca Adası'nın fiyatında 35 milyon liralık indirim
08 Mart 2021 19:17
Belediye Başkanı 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
08 Mart 2021 16:47		 Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar
08 Mart 2021 15:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - FETÖ itirafçısı, örgütten habersiz evlenenlere yapılan baskıyı anlattı13:13 - Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı13:09 - 'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı13:06 - Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti13:04 - Mutasyonlu virüs çıkan 14 dairelik apartman karantinaya alındı12:55 - Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde 'Teröre Lanet' yürüyüşü
12:55 - Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor12:53 - Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız tutuklandı12:50 - Bakan Selçuk okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi12:49 - Salgında artan iş yükünde sağlıkçıların yüzde 97,7'si çok yoruluyor12:40 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Emekli savcıyı dolandırdılar! Şu 7 maddeye dikkat...
12:30 - Şehirler arası otobüslere koltuk düzenlemesi12:24 - Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının kadın personeliyle bir araya geldi12:19 - İlçe Belediye Başkanı Ak Parti'ye katıldı12:16 - HGS ve OGS ihlalleri e-devletten görülebilecek12:09 - Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
12:07 - Dolar gün ortasında düşüşte
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okullar bütün yaz açık olacak
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Kapatma davası beklenmeyecek
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Murex 1
indis 1
motivasyon 1
Dizi 4
rüzgar gülü 1
işçi çıkarma yasağı 1
mart ayı dert ayı 2
afgan tazısı 2
horum 1
gül 1
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam