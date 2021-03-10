Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
|10 Mart 2021 13:13
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Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmasının ikinci dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, faz-2 çalışmaları süren inaktif aşı adayının ikinci dozu, ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) gönüllülere yapılmaya başlandı.
Faz-2 çalışmasında aday aşının ikinci dozu uygulanan gönüllü Soner Akel (37), ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini, aşı çalışmalarında yer almaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, herkesi gönüllü olmaya davet etti.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da faz-2 çalışmalarını nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını aktardı.
ERÜ'deki aşı adayının Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklendiğini anımsatan Çalış, "Geliştirilen yerli aşımızın faz-2 çalışmaları sürdürülmekte. Bugün de faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ve nisan ayı ortasında da faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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