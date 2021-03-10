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Kariyer planlama dersi üniversite 1. sınıfların ders müfredatlarına eklendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca hazırlanan, Türkiye'de de bu anlamda ilk olma özelliği taşıyan kariyer planlama dersini, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemiyle 100 üniversitede 400 binden fazla öğrencinin alması planlanıyor.
 10 Mart 2021 13:29
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Kariyer planlama dersi üniversite 1. sınıfların ders müfredatlarına eklendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca, üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda kariyer farkındalığı oluşturmaları ve öğrenim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatlarını planlamaları amacıyla 14 haftalık içerikten oluşan kariyer planlama dersi üniversite 1. sınıfların ders müfredatlarına eklendi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kariyerlerini kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun şekillendirmeleri amaçlarıyla hazırlanan kariyer planlama dersi, dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil ediyor.

Kariyer planlama dersi, Türkiye'de de bu anlamda ilk ders olma özelliği taşıyor. Ders videoları, Yetenek Kapısı'nın dijital platformu "ytnk.tv" adresi üzerinden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde 47 üniversiteden dersi alan 70 bin öğrenciyle paylaşıldı.

2020-2021 akademik yılı bahar dönemiyle birlikte yaklaşık 100 üniversitede 400 binden fazla öğrencinin bu dersi alması planlanıyor.

Kariyer planlama dersinin 14 haftalık ders planı ve içerikleri, ortak bir standartta, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmesi için Başkanlıkta çalışan konuların uzmanlarınca hazırlandı.

Her bir haftaya özel olarak hazırlanan video dersler "ytnk.tv" dijital eğitim platformuna yüklendi. Ücretsiz ve herkese açık bu platforma kişiler, "Yetenek Kapısı" kullanıcı adı ve şifreleriyle girebildiği gibi doğrudan "ytnk.tv" adresinden kayıt olarak da giriş yapabiliyor. "ytnk.tv" 10 Mart 2021 itibarıyla 1,4 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edildi.

Ayrıca, ders videoları kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacını karşılamak için Başkanlık tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı çevrim içi eğitim platformu üzerinden dersin koordinasyonunu sağlayan Kariyer Merkezi yetkilileri ve akademisyenlerin erişimine açıldı.

"Zeka ve Kişilik Nedir", "Bilgi, Beceri, Yetenek ve Yetkinlik Kavramları Nelerdir", "Kariyer Nedir" gibi teorik derslerle başlayan kariyer planlama dersi, ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşlarından, kamu ve özel sektöre, akademiden girişimciliğe altı farklı sektörde, çeşitli kademelerde çalışan kişilerle yapılan röportajlarla devam ediyor.

Bu röportajlar aracılığıyla öğrencilerin farklı kariyer seçeneklerini keşfetmeleri, kariyer planlama aşamalarında gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetleri tanımaları ve kariyer yolculuklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda farklı bakış açılarını görmeleri hedeflendi.

- Kamu ve özel sektörde çalışanlarla röportajlar

Ders videoları arasında "Kamuda Kariyer" ve "Özel Sektörde Kariyer" konulu toplam 24 kurumun röportaj videosu da yer alıyor.

Röportaj videolarında kamu sektöründen, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıkları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TRT, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yer aldı.

Özel sektörden ise Abdi İbrahim İlaç, Aselsan, Çırağan Sarayı, Kempinski, Hepsiburada, İGA: İstanbul Havalimanı, Kardemir, Netlog Lojistik, Netaş, Turkcell, Turkcell Bilgi, Türk Hava Yolları ve Vestel'in çalışanları ile yapılan röportajlar öğrencilerle buluşturuldu. Sistemde toplam 49 ders videosu bulunuyor. Bu videolardan 5'i lisans ve lisansüstü değişim ve burs programlarının tanıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Ajans, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesince hazırlandı.

Ders etkinlikleri kapsamında, 6 adet örnek staj ilanı Başkanlık tarafından hazırlandı ve kariyer planlama dersini alan öğrencilerin ilk öz geçmiş ve ön yazı deneyimlerini kazanmaları adına Yetenek Kapısı platformu üzerinden başvurulara açıldı. İlanlara 35 farklı üniversiteden toplam 3 bin 149 öğrenci başvuru yaptı.

- Öğrencilerin derse yaklaşımı olumlu

Kariyer planlama dersinin dönem sonu değerlemesine, güz döneminde bu dersi alan 32 üniversiteden 13 bin 162 öğrenci gönüllü katılım gösterdi. Anket sonuçları, ders içeriği, ders sorumluları ve "ytnk.tv" hakkındaki tutumların çok büyük oranda olumlu olduğunu gösteriyor.

Katılımcılar kariyer planlamaya yönelik farkındalıklarının arttığını, farklı sektörlerde çalışma hayatına dair bilgi edindiklerini, kendilerini geliştirmeleri gereken konular hakkında fikir sahibi olduklarını ve derslerin kariyer gelişimleri için önemli bilgiler barındırdığını bildirdi. Ankete katılanların yüzde 86'sı, dersin kariyer planlamaya yönelik farkındalıklarını artırdığını ifade etti.

Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesi ve böylece gençlerin üniversite hayatlarının henüz başındayken kariyer farkındalığı kazanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
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