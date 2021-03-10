Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|10 Mart 2021 13:30
|+Aa- Yazdır
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,88 puan artışla 1.563,03 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,60 seviyesinden yüzde 1,52'ye kadar gerilemesinin küresel ölçekte pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edileceği beklentilerinin de risk iştahını artırdığını ifade etti.
Bugün, yurt dışında ABD'de enflasyon ve 10 yıllık tahvil ihalesinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
10 Mart 2021 12:40
|Dolar gün ortasında düşüşte
10 Mart 2021 12:07
|Borsa günü yükselişle tamamladı
09 Mart 2021 18:20
|Çeyrek altın 680 TL'den günü kapattı
09 Mart 2021 18:10
|Ons altın ve gümüşte yükseliş hızlandı
09 Mart 2021 17:28
|Dolar günü düşüşle tamamladı
09 Mart 2021 17:05
|Altında gözler ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde
09 Mart 2021 09:37
|Dolar/TL 7,75 seviyesinin üzerini gördü
08 Mart 2021 21:35
|Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Mart 2021 18:28
|Dolar/TL paritesi 7,70 TL seviyesine yaklaştı
08 Mart 2021 17:54