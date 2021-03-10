Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
|10 Mart 2021 13:41
|+Aa- Yazdır
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 3 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Örgütün sivil yapılanmasında "imam" görevi olduğu belirlenen zanlı ile diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
10 Mart 2021 15:22
|FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı
10 Mart 2021 14:05
|Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında 3 tahliye
10 Mart 2021 13:27
|FETÖ itirafçısı, örgütten habersiz evlenenlere yapılan baskıyı anlattı
10 Mart 2021 13:24
|Diyarbakır annelerinden evlat nöbetinin 555'inci gününde 'Teröre Lanet' yürüyüşü
10 Mart 2021 12:55
|Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
10 Mart 2021 11:49
|5 FETÖ üyesi Meriç sınırında yakalandı
10 Mart 2021 11:43
|FETÖ imamı askeri lise sorularını çalmayı kendilerine 'hak' görmüş
10 Mart 2021 11:41
|2005 komiser yardımcılığı usulsüzlüğünden 51 kişiye FETÖ gözaltısı
10 Mart 2021 09:21
|Başkent'te ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı
10 Mart 2021 09:01