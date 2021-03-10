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Bu ilde filyasyon ekibinden bilgi saklayanlara para cezası kesilecek

Kilis filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacak.
 10 Mart 2021 13:44
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Bu ilde filyasyon ekibinden bilgi saklayanlara para cezası kesilecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, yüksek risk grubunda yer alan kentte Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi.

Koronavirüs tanısı konulan bazı kişilerin sağlık ekiplerince yapılan filyasyon çalışmaları sırasında temaslılar hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulundukları aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 tanılı vakaların temaslı olduğu kişiler ile ilgili yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda veya bildirimde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek üst sınırdan 3 bin 450 lira idari para cezası uygulanmasına ve Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması amacıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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