Erdoğan: 84 milyon için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Marşı'mızı, yalnızca bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz." dedi.

Erdoğan, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen 100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nin açılışına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve özlemle yad ederek "Rabb'im ondan razı olsun, onu cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Meclis Başkanlığı ve Çanakkale Valiliği ile serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese, merhum Akif'in aziz hatırasına sahip çıktıkları için teşekkür eden Erdoğan, "Son bir asırda bu toprakların yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin başında, hiç şüphesiz İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy vardır. İstiklal Mücadelemizin ve ilim irfan geleneğimizin sembollerinden olan Mehmet Akif, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un millete, İstiklal Marşı gibi bir bağımsızlık beyannamesi kazandırmanın yanında yaşantısı, duruşu, vakarı, Safahat gibi halen aşılamamış eseriyle gerçek bir İslam münevveri olduğunu belirterek Mehmet Akif'in, Türkçeyi harikulade kullanan, en derin düşünceleri en veciz ifadelerle buluşturan özel bir şair olduğunu dile getirdi.

"Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire, şiiri de hayata tıpkı bir nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız." diyen Erdoğan, Mehmet Akif'in, inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan, gerektiğinde de bunların bedelini ödemekten çekinmeyen bir doğruluk timsali olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Cihan Harbi'nde Teşkilatı Mahsusa görevlisi olarak Berlin'den Balkanlara, Şam'dan Lübnan'a coğrafyanın dört bir yanında İttihad-ı İslam'ın sancaktarlığını yapan Akif'in, aynı zamanda bir direniş önderi olduğuna işaret etti.

- "İstiklal Marşı aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir"

Mehmet Akif Ersoy'un, gölgesinde milyonların huzur ve sükun bulduğu 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu köy köy, şehir şehir dolaştığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Balıkesir Zağanos Paşa Camisi ve Ankara Taceddin Dergahı'ndan millete seslenerek ümitsizliğe karşı azmin, karamsarlığa karşı dirayetin, teslimiyete karşı hürriyetin sembolü olmuştur. Bilhassa Kastamonu Nasrullah Camisi'ndeki şu vaazı gönüllere kazınmıştır: 'Aramıza sokulan fitneleri, fesatları, fırkacılıkları, daha bin türlü ayrılık gayrılık sebeplerini ebediyen çiğneyerek el ele, baş başa vereceğiz. Hep birlikte çalışacağız. Müslümanlar vahdete, birliğe, cemaate sarılmadıkça ahiretlerini olduğu gibi dünyalarını kurtaramazlar. Her şeyden evvel vahdet, cemaat, teavün. Bir kere bunu elde edelim, gerisi Allah'ın izniyle kolaylaşır.' Savaşlar, işgaller ve göçlerden yorgun düşmüş bir milletin çektiği ıstırapları yüreğinde hissederek kaleme aldığı bunun gibi pek çok vaazıyla Akif, Milli Mücadele'mizin manevi ve fikri cephesini inşa etmiştir."

Ersoy'un, Türk milletinin karakterini ve ruh dünyasını, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde ifade ettiği İstiklal Marşı ile o karanlık günlerde vatandaşlara moral, cesaret ve umut aşıladığını vurgulayan Erdoğan, "12 Mart'ta kabul edilişinin 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir." dedi.

- "Mehmet Akif, milletimizin baş tacı ettiği ortak bir değerimizdir"

Erdoğan, Mehmet Akif'in, müşfik kalplerin olduğu kadar zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların da şairi olduğunu belirterek "Mehmet Akif, bizim olduğu kadar 'medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar'ın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Tüm bu vasıflarından ötürü Mehmet Akif, milletimizin her ferdinin sahip çıktığı, bağrına bastığı, baş tacı ettiği ortak bir değerimizdir. İnşallah yazdıkları ve mücadelesiyle de bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İlim erbabının, geride miras olarak örnek hayatlarını ve yıllar geçse de eskimeyen fikirlerini ve eserlerini bıraktığını söyleyen Erdoğan, Mehmet Akif'in de arkasında böyle bir hazine bıraktığını kaydetti.

Erdoğan, Mehmet Akif'in, bu millete eşsiz bir İstiklal Marşı armağan ettiğini, bu marşın da tam 100 yıldır yeryüzünün farklı milletlerine kurtuluş yolunda bir rehber olduğunu vurguladı. İstiklal Marşı'nın her okuyanın, sözlerini her anlayanın yüreğinde aynı hissiyatı, aynı coşkuyu doğuran bir hürriyet meşalesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "İstiklal Marşı'mızı sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz. Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır." dedi.

- "Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümü olan 2021'in, Meclis'teki 5 siyasi partinin ortak teklifiyle "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siyasi yelpazenin farklı kanatlarındaki tüm partiler, görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp bu teklife destek verdi. Bir asır önce Anadolu adeta bir yangın yeriyken sağlanan milli mutabakat, İstiklal Marşı'mız etrafında Yüce Meclisimizin çatısı altında bir kez daha tesis edildi. Güncel siyasetin tüm gerginliklerine rağmen İstiklal Marşı'mız özelinde kurduğumuz bu dayanışmayı önemli görüyoruz. Türk siyaseti ve demokrasisi, ülkemizin ve milletimizin istikbali adına bu duruşu, çok kıymetli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşı'mızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil'deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşı'na kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz. Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz. Terör paçavralarına selam duranlara inat, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağız."

- "Yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz"

Milli mutabakat metni olan İstiklal Marşı'nı daha gür bir eda, çok daha büyük bir coşkuyla söylemeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"84 milyonun tamamını 'Türkiye ortak paydasında' buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. İstiklal Marşı'mızın bize vazettiği değerlere ne kadar sıkı sarılırsak, geleceğimize de o derece güvenle bakabileceğimize inanıyorum. İçinde bulunduğumuz 2021 yılını, millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz bir fırsata dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. Hiç şüphesiz bunun yolu da öncelikle 'Korkma.' diye başlayan o muhteşem dizeleri kaleme alan şairin hayatını öğrenmekten ve öğretmekten geçiyor. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzun tüm kesimlerinin Mehmet Akif'i tanımalarını, onun hayatını, mücadelesini, uğruna sürgünleri göze aldığı prensiplerini çok iyi kavramalarını arzu ediyoruz. İnşallah 2021 senesini vesile kılarak hep birlikte bunu başaracağız. Farklı kurumlarımızın işbirliğinin meyvesi olan bu sergiyi milletvekilliği sıfatı da olan Mehmet Akif'i hakkıyla anma, ona şükran borcumuzu bir nebze olsun ödeme yolunda atılmış kıymetli bir adım olarak görüyorum. Salgın şartlarını da dikkate alarak imkanı olan vatandaşlarımı, özellikle de gençlerimizi sergimizi görmeye davet ediyorum. Sergimizin düzenlenmesine emeği geçen herkesi, tüm kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Büyük dava adamı, şair, mütefekkir, münevver Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Tıpkı Mehmet Akif gibi 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.' diye dua ediyorum."

Miraç Kandili'ni de tebrik eden Erdoğan, "Rabb'imden bu mübarek geceyi milletimizle birlikte tüm insanlığın selametine vesile kılmasını niyaz ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, nesih hat tekniğiyle yazılan ve 1920'de Meclis tarafından dağıtılan Anadolu Hatırası Broşürü'nden alınan İstiklal Marşı tablosunun takdim etti.

Şentop, Erdoğan'a ayrıca, TBMM tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un Şiir Külliyatı ve Safahat kitabını hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Marşı Besteleri Temalı İpek Mendiller Koleksiyonu'nun 1 Numaralı Mendili'ni hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop, daha sonra beraberindekilerle sergiyi gezdi.