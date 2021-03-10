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Dışişleri: Papa için bastırılan paralarla ilgili İKBY'den açıklama bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
 10 Mart 2021 13:59
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Dışişleri: Papa için bastırılan paralarla ilgili İKBY'den açıklama bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedilmesine tepki göstererek bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde IKBY makamları tarafından yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığının görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı
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