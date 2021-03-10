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Çiftçi tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık Hitit mührü buldu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül: "Ülkemizdeki müzelerde, Çorum Müzesi'nde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mühür, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptandır"
 10 Mart 2021 14:55
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Çiftçi tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık Hitit mührü buldu

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir çiftçinin tarlada çalışırken bulduğu, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olabileceği değerlendirilen Hitit mührü, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'in girişimleriyle Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.

Hitit devletine başkentlik yapmış önemli şehirlerden Şapinuva Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde bir çiftçi, tarlasında çalışırken Hitit çağına ait olduğu değerlendirilen mührü buldu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, konudan haberdar olunca irtibata geçtiği çiftçiyi, bulduğu tarihi eseri Çorum Valiliğine teslim etmeye ikna etti.

İspir, eseri bulan çiftçiyle Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, mührü teslim etti.

Vali Çiftçi'nin talimatıyla Çorum Müzesi uzmanlarınca yapılan ilk incelemede, "çekiç başlı damga mührü" olduğu belirlenen mührün, milattan önce 1650-1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olabileceği tespit edildi.

İspir, AA muhabirine, mührün bilinen az sayıda benzerinin olması nedeniyle paha biçilemez bir tarihi eser olabileceğini söyledi.

Ortaköy'de, tarihin en büyük medeniyetlerinden Hititler'e ait çok sayıda eser bulunduğunu belirten İspir, "İlçemiz tarihi eserler açısından son derece zengin. Tarihe ışık tutacak birçok arkeolojik çalışma yürütülüyor. Son olarak bulunan mührün de ilçemizin arkeolojik zenginliğine zenginlik katacak bir eser olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Önemli bir eseri devlete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan İspir, "Vatandaşlık görevimizi yapmış olduk. Bu tür eserler, ilimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini güçlendiriyor." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ise mührün incelemesinin uzmanlarca devam ettiğini aktardı. Mührü, çeşitli özelliklerinden dolayı Anadolu mühürleri ile aynı grupta değerlendirdiklerini anlatan Şengül, şunları kaydetti:

"Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılmış, 2,7 santimetre yüksekliğinde, 2,2 santimetre genişliğinde madeni mühürdür. Eşsiz Hitit mührü, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.

Ülkemizdeki müzelerde, Çorum Müzesi'nde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mühür, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptandır. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva bölgesi göz önüne alındığında bu mühür, Eski Hitit Çağı'na tarihlendirilmektedir."
Anadolu Ajansı
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